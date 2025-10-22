Статья

Из любителей в победители за семь лет. Как клуб из деревни стал чемпионом Швеции

В городе, где выступает "Мьелльбю", проживает менее 1,5 тыс. человек

Футболисты и тренерский штаб "Мьелльбю" © REUTERS

Футбольный сезон в чемпионате России и ведущих лигах Европы в самом разгаре, а до решающих матчей еще далеко. Однако самая большая сенсация со сказочной историей, вероятно, уже произошла. Чемпионат Швеции проводится по системе "весна — осень". Чемпионом страны впервые стал "Мьелльбю" из населенного пункта Халлевик, где проживает менее 1,5 тыс. человек.

"Мьелльбю" в текущем чемпионате потерпел одно поражение в 27 играх при 20 победах и 6 ничьих. В понедельник команда на выезде обыграла один из самых титулованных клубов Швеции, двукратного обладателя Кубка УЕФА "Гётеборг" (2:0) и стала недосягаема для соперников. "Мьелльбю" обладает одним из самых низких бюджетов среди команд элитного дивизиона. По сумме зарплат всех игроков клуб занимает 14-е место из 16.

Домашний стадион "Мьелльбю" в населенном пункте Халлевик © CHRISTOFFER BORG MATTISSON/ via Reuters Connect

Домашний стадион "Мьелльбю" вмещает 6 750 зрителей. По критериям лицензирования Российской премьер-лиги (РПЛ) новый чемпион Швеции даже не сумел бы принять участия в элитном дивизионе — с 2021 года РПЛ установила минимальную вместимость арены 10 тыс. зрителей.

"Мьелльбю" был основан в 1939 году. Еще в 2018-м клуб выступал в третьем по силе дивизионе, но уже в 2020 году пробился в элиту. Команда не опускалась ниже девятого места и дважды заканчивала сезон на пятой строчке, в том числе и в прошлом году. Тогда до попадания в еврокубки "Мьелльбю" не хватило четырех очков. В 2023 году клуб дошел до финала кубка страны, где уступил "Хеккену" со счетом 1:4.

Как такое возможно?

В Швеции действует правило, по которому 51% акций любого клуба должен принадлежать болельщикам. По европейским меркам клубы имеют скромные бюджеты, и разница между ними не такая ощутимая, как в ведущих лигах. Суммарная зарплата игроков "Мьелльбю" составляет €2,2 млн. Лидером чемпионата Швеции по этому показателю является "Мальмё", который тратит примерно €9,9 млн. Для сравнения: петербургский "Зенит", по данным портала capology, платит футболистам €47,6 млн, а занимающий 14-е место в РПЛ по этому показателю тольяттинский "Акрон" — около €7,7 млн.

Трансферная стоимость игроков "Мьелльбю" порталом Transfermarkt оценивается в €16,58 млн — это девятый показатель в чемпионате Швеции. А состав лидирующего "Мальмё" стоит €36,50 млн. В то же время игроки "Зенита" оцениваются в €186,10 млн, а у занимающего по этому показателю девятое место в РПЛ "Сочи" этот показатель составляет €35,90 млн.

Еще одной причиной успеха "Мьелльбю" стала неудачная трансферная политика шведских грандов. Из-за скромных бюджетов ведущие клубы страны не могут удерживать своих лидеров и стараются продать их при первой же возможности для заработка, поэтому составы команд терпят значительные изменения.

Полиция на домашнем матче "Мьелльбю" © CHRISTOFFER BORG MATTISSON/ via Reuters Connect

Чемпион двух предыдущих сезонов "Мальмё" лишился многолетнего лидера нападения Исаака Телина, полузащитника сборной Перу Серхио Пеньи, Джозефа Сисея и продал в английский "Шеффилд Юнайтед" молодого защитника Нильса Зеттерстрёма. По ходу прошлого сезона за рекордные для шведского футбола €11 млн во французский "Страсбур" перешел полузащитник сборной Швеции Себастьян Нанаси, а основной нападающий Эрик Ботхейм получил травму и пропустил практически весь чемпионат. Пришедшие в команду игроки по разным причинам не сумели быстро заменить ушедших.

С аналогичными проблемами столкнулись и другие многолетние лидеры шведского чемпионата — стокгольмские АИК, "Хаммарбю" и "Юргорден". На "Мальмё" и "Юргорден" могла повлиять и непривычная для шведских клубов подготовка к сезону. Обе команды начали играть в январе в еврокубках, а чемпионат Швеции стартует в начале апреля. И если "Мальмё" провел только две встречи, не сумев выйти в плей-офф Лиги Европы, то "Юргорден" дошел до полуфинала Лиги конференций и практически не имел времени на полноценную подготовку к чемпионату.

Помимо "Мьелльбю" еще одной сенсацией чемпионата стал ГАИС. Команда два года назад вернулась в элитный дивизион и также имеет один из самых маленьких бюджетов, но располагается на третьей строчке в таблице. Последним же неожиданным чемпионом Швеции в 2015 году стал "Норрчёпинг".

Творцы успеха

Перед началом сезона шансы на чемпионство "Мьелльбю" оценивались в 0,68%. Самым известным аналогом столь сенсационного результата является "Лестер", который стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16. Однако английской командой на тот момент руководил опытный итальянец Клаудио Раньери, работавший ранее в "Челси", "Ювентусе" и "Интере". Клуб приобрел миллиардер из Таиланда, а в составе выступали такие игроки, как Данни Дринкуотер, чемпион мира 2018 года Н'Голо Канте, Рияд Марез и Джейми Варди. "Мьелльбю" же смог проделать короткий путь от любительской команды до чемпиона благодаря местным специалистам.

В 2016 году "Мьелльбю" оказался на грани исчезновения, тогда должность спортивного директора занял Хассе Ларссон. Он выступал за "Мьелльбю" девять лет, а первые три года на руководящем посту работал бесплатно. Концепция Ларссона заключалась в поиске молодых игроков, готовых играть, не получая зарплату, и последующей их перепродаже. Почти все футболисты утром ходили на работу, а вечером тренировались.

Главный тренер "Мьелльбю" Андерс Торстенссон © MATHILDA SCHULER/ via Reuters Connect

В текущем сезоне клуб совершил рекордный для себя трансфер. За €700 тыс. в команду перешел датчанин Йеппе Кьер. Осуществить трансфер помогла продажа Никласа Рокьера за €1,65 млн.

Главным творцом успеха стал главный тренер — 59-летний Андерс Торстенссон. "Мьелльбю" в текущем сезоне пропустил 17 мячей, что является лучшим показателем лиги, и забил 49. Больше голов в ворота соперников отправил только "Хаммарбю" (53). При этом ни один игрок "Мьелльбю" не забил больше семи мячей в сезоне — этой отметки достигли сразу три футболиста.

Торстенссон до прихода в футбол 10 лет служил в армии, а затем столько же был директором школы, подрабатывая ассистентом в местной футбольной команде, после чего оказался на той же должности в "Мьелльбю". Специалист дважды покидал клуб, но вернулся в 2023 году. Тогда же шведскому тренеру поставили диагноз "хронический лимфолейкоз" — форма рака, которую можно контролировать, но вылечить нельзя даже путем операционного вмешательства. Несмотря на болезнь, он продолжил работу в клубу и принес ему исторический успех.

Важную роль в успехе сыграл и вратарь клуба Ноэль Тёрнквист — согласно данным Opta, он предотвратил 9,4 гола в свои ворота в нынешнем чемпионате. Автор одного из голов в ворота "Гётеборга" 30-летний Якоб Бергстрём также дважды покидал "Мьелльбю". Впервые он оказался в команде в 2018 году, когда работал кассиром в одном из фастфудов.

В восторге даже конкуренты

Чемпионат Швеции остается одним из самых самобытных и атмосферных в мире. Помимо системы "весна — осень", в турнире не используются видеоассистенты арбитров (VAR). Из-за невысокого качества игры самыми обсуждаемыми темами зачастую становятся беспорядки и перепалки фанатов с полицией. На шведских стадионах практически в каждом туре можно наблюдать пиротехнику, а матчи могут прерываться на десятки минут. Прямо во время встреч в трансляциях нередко показывают трибуны, потому что происходящее там бывает интереснее ситуации на поле.

Болельщики "Мальмё" во время матча против "Гётеборга" © CHRISTIAN ÖRNBERG/ via Reuters Connect

В сентябре из-за протестов фанатов и под напором критики с должности главы Национального оперативного отдела полиции был вынужден уйти Пер Энгстрём, который требовал запретить ношение масок на стадионах. В тот момент болельщики всех шведских клубов выражали протесты и демонстрировали нелицеприятные баннеры в его адрес.

Похожее единение наблюдается у болельщиков и относительно чемпионства "Мьелльбю". В Швеции каждый матч между командами из Стокгольма, "Гётеборгом" и "Мальмё", носит принципиальный характер, а отношения между фанатами этих самых популярных клубов страны являются очень напряженными. Чемпионство "Мьелльбю" означает, что, несмотря на неудачу своей команды, титул не достался и принципиальному сопернику. Сенсационным чемпионством и игрой "Мьелльбю" восхитились даже некоторые игроки других команд.

"Я не верю в то, что они "артисты одного хита". Если у них будет больше денег и больше возможностей для развития, они выступят еще лучше. Я под большим впечатлением от "Мьелльбю". Все точно знают, чего от них ждут: с мячом, без мяча, как защищаться, как действовать при владении", — сказал газете Aftonbladet капитан "Мальмё" Понтус Янссон.

Болельщики "Мьелльбю" © PATRIC SÖDERSTRÖM/ via Reuters Connect

Заработать "Мьелльбю" сможет благодаря участию в еврокубках. Команда выступит в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне и в случае попадания в общий этап может сотворить еще одну суперсенсацию. Даже при неудаче в квалификации главного европейского клубного турнира шведский чемпион получит неплохие шансы сыграть на общем этапе Лиги Европы или Лиги конференций.

Однако повторить успех нынешнего сезона в чемпионате страны "Мьелльбю" будет еще сложнее. Учитывая возможные потери лидеров, команде будет крайне проблематично выступать на два фронта. За последние 20 лет титул чемпиона Швеции удавалось защищать только "Мальмё". Команда делала это четыре раза, при этом ни разу не завоевывала трофей трижды подряд.