"Акрон" обсудит продление контракта с Дзюбой в конце сезона

Соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" обсудит продление контракта с нападающим Артемом Дзюбой в конце сезона. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев.

Дзюба выступает за "Акрон" с сентября 2024 года. Его соглашение с клубом действует до июня 2026 года.

"В конце сезона мы поговорим с Артемом по поводу контракта. Сегодня есть тренировочный процесс, есть матчи, это ровно то, что мы обсуждаем сегодня с Артемом, - сказал Клюшев. - Его игру нужно оценивать тренерскому штабу в первую очередь, но мне кажется, что его вклад в развитии клуба в целом, в поддержании хорошей атмосферы виден".

Дзюбе 37 лет, в текущем сезоне нападающий забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах Мир - Российской премьер-лиги.