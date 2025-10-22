Алеррандро считает хорошими шансы ЦСКА выиграть Кубок России

Клуб является действующим обладателем трофея

Футболисты ЦСКА Алеррандро и Энрике Кармо © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА под руководством тренера Фабио Челестини имеют высокие шансы выиграть Фонбет - Кубок России в этом сезоне. Такое мнение ТАСС высказал бразильский нападающий ЦСКА Алеррандро.

Во вторник ЦСКА дома обыграл тольяттинский "Акрон" со счетом 3:2 и вышел в 1/4 финала плей-офф "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" с первого места в группе. На этой стадии в двухматчевом противостоянии армейцы сыграют с махачкалинским "Динамо".

"Получилась хорошая игра, - сказал Алеррандро. - Я думаю, всем она понравилась. Сегодня ЦСКА был очень сильным. Все показали хороший футбол. Это важно для нас".

"Я считаю, у нас хорошие шансы [выиграть трофей]. У нас хороший тренер и хорошая команда, чтобы дойти до финала и стать первыми", - добавил нападающий.

ЦСКА является действующим победителем Кубка России, клуб вместе с московским "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (по 9).