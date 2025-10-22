Футболист ЦСКА Верде оценил работу с тренером Челестини

Полузащитник отметил, что у специалиста есть чему поучиться

Полузащитник ЦСКА Лионель Верде © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини является хорошим специалистом, футболистам с ним комфортно работать. Об этом ТАСС рассказал аргентинский полузащитник ЦСКА Лионель Верде.

Верде выступает за ЦСКА на правах аренды из "Униона" с июля 2025 года.

"Мне работается с Фабио Челестини очень хорошо. Это очень полезно для меня, - сказал Верде. - Мы отлично работаем, несмотря на то, что знаем друг друга еще мало. Есть чему поучиться, узнать что-то новое".

Во вторник ЦСКА дома обыграл тольяттинский "Акрон" со счетом 3:2 в матче шестого тура "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России и вышел в плей-офф.

"Я думаю, мы показали, что "живы" после последнего матча в РПЛ с "Локомотивом" (0:3). Думаю, что мы выступили хорошо. Мы всегда вместе, мы единая команда, - сказал Верде. - Я думаю, мы достаточно сильны, чтобы добиться успеха в чемпионате, и способны на большие победы, но нужно много работать, чтобы это заслужить".

В текущем сезоне 21-летний Верде провел 4 матча за ЦСКА в разных турнирах, не отметившись результативными действиями.