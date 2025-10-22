Реклама на ТАСС
Футбол в России

В "Акроне" полностью доверяют главному тренеру Тедееву

Команда занимает 12-е место в турнирной таблице
Редакция сайта ТАСС
07:21

Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Главный тренер тольяттинского акрона Заур Тедеев имеет полный кредит доверия со стороны руководство футбольного клуба. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев.

"Акрон" с 11 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). 18 октября тольяттинцы одержали первую победу в чемпионате с июля, команда обыграла "Пари Нижний Новгород" (1:0).

"Ничего не меняется. Мы идем намеченным курсом. Зауру Эдуардовичу оказано полное доверие, поддерживаем его как со стороны руководства, так и со стороны игроков, - сказал Клюшев. - Мы все плывем в одной лодке, это крайне важно понимать. Бросать весла никто не готов".

Во вторник "Акрон" на выезде уступил ЦСКА в матче заключительного, шестого тура "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Тольяттинцы завершили борьбу в турнире.

"Разочарование, хотелось проходить дальше, безусловно. Хочется почувствовать "путь РПЛ", - отметил Клюшев. - Мы к этому придем. В каждой игре у нас задача побеждать, хотим видеть результат в нашу пользу. Мы амбициозные максималисты. Мне кажется, что главный тренер Заур Эдуардович Тедеев дал емкий комментарий по игре. Имели возможности, выглядели неплохо, на мой взгляд. Есть над чем работать". 

