Калинская обыграла Шнайдер и вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Токио

За выход в полуфинал россиянка поборется с представительницей Чехии Линдой Носковой

Анна Калинская © Koji Watanabe/ Getty Images

ТОКИО, 22 октября. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская победила соотечественницу Диану Шнайдер в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5) в пользу Калинской, выступающей на турнире без номера посева. Шнайдер была посеяна под седьмым номером. В четвертьфинальном матче Калинская сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой.

Калинской 26 лет, она занимает 38-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Шнайдер 21 год, она занимает 11-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Турнир в Токио относится к категории WTA 500. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 26 октября. Действующей победительницей турнира является китаянка Чжэн Циньвэнь.