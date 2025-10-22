Журова прокомментировала решение FIS по российским лыжникам

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда не допустила российских и белорусских спортсменов до своих соревнований

МОСКВА, 22 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустит российских спортсменов до своих соревнований только после того, как их обяжет сделать это суд. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

21 октября на заседании совета организации FIS приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх. Ранее апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях.

"Процесс принятия решения на совете FIS, видимо, заключен в голосовании, и всегда можно сказать, что это демократический выбор. Таким голосованием FIS прикрывает свое решение, - сказала Журова. - Чиновники хитро сделали: им было бы проще, если бы арбитраж им сказал привести решение в соответствии с нормами и допустить нейтральных спортсменов. Они понимают, что суд, скорее всего, навяжет это решение".