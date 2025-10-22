Журова считает, что Запад принуждает спортсменов РФ менять гражданство

На заседании совета организации Международная федерация лыжного спорта и сноуборда приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях

Депутат Госдумы Светлана Журова © Максим Григорьев/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международные федерации пытаются принудить российских спортсменов сменить гражданство, чтобы в России исчез качественный резерв. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

21 октября на заседании совета организации Международная федерация лыжного спорта и сноуборда приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх.

"Принимая подобные решения, международные федерации нашим спортсменам завуалированно говорят уезжать из страны. Отчасти те, кто раздувает против нас такие вещи, добиваются того, чтобы наши спортсмены уехали, хотят посеять в наших спортсменах из других видов безнадегу", - сказала Журова.

"От нас ждут, чтобы наша молодежь стала уезжать, у нас не было резерва. Неважно, будет ли потом эта молодежь выступать за другую страну, но они к нам уже не вернутся, а мы потеряем резерв. И в таких медалеемких видах, как легкая атлетика, лыжный спорт максимально долго держать нас на отстранении. Чтобы исчез резерв и родители не водили в эти виды спорта своих детей", - добавила она.