Умер заслуженный тренер России по велоспорту Рыбин

Он скончался на 68-м году жизни

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Заслуженный тренер России по велоспорту на треке Петр Рыбин скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

Причины смерти не уточняются.

"Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Петра Ивановича", - говорится в заявлении.

Многие воспитанники Рыбина стали победителями международных соревнований и мастерами спорта.