Умер заслуженный тренер России по велоспорту Рыбин
09:37
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Заслуженный тренер России по велоспорту на треке Петр Рыбин скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.
Причины смерти не уточняются.
"Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Петра Ивановича", - говорится в заявлении.
Многие воспитанники Рыбина стали победителями международных соревнований и мастерами спорта.