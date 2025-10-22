Тренер уверен, что крокодилы не повстречаются пловцам на Олимпиаде-2032

Река Фрицой, где пройдут соревнования, получила одобрение национальной организации, отвечающей за строительство олимпийских спортивных объектов

МОСКВА, 22 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Организаторы Олимпийских игр 2032 года в Австралии проведут соревнования на открытой воде на самом высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал тренер российских пловцов на открытой воде Кирилл Беляев.

Река Фицрой, где водятся крокодилы, предложенная правительством австралийского штата Квинсленд для проведения соревнований во время Олимпиады, получила одобрение национальной организации, отвечающей за строительство олимпийских спортивных объектов.

"Учитывая, что там будут соревнования и что Австралия является высокотехнологичной страной в плане развития плавания в бассейне и на открытой воде, я полагаю, что все будет на самом высшем уровне. Крокодилов мы точно не встретим", - сказал Беляев.

"А так мы всегда выступаем в любых обстоятельствах: часто приходилось плавать и в горячей, и в холодной воде, раньше плавали и с морскими котиками, и с акулами. Плавали и в Аргентине, где очень мутная и грязная вода", - добавил он.

Беляев рассказал об опыте заплывов с водными животными. "Кто-то беспокоится, кто-то адекватно к этому относится и сосредоточен на своем результате. Есть все-таки критерии по качеству и температуре воды. Да и наверняка создадут условия, чтобы с крокодилами не плыть", - пояснил Беляев.