В МОК не стали комментировать ситуацию с решением FIS по допуску россиян

Ранее FIS приняла решение не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет комментировать решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по недопуску россиян на соревнования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

21 октября на заседании совета организации FIS приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх.

"Каждая международная федерация является единственным органом, уполномоченным проводить свои международные соревнования за пределами Олимпийских игр. Поэтому мы любезно рекомендуем вам обратиться в FIS", - говорится в сообщении.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.