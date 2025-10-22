МОК призвал лишить Индонезию права на проведение турниров

Международный олимпийский комитет прервал переговоры о проведении на территории страны Олимпийских игр в 2036 году

ДЖАКАРТА, 22 октября. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям лишить Индонезию права на проведение международных турниров после инцидента с невыдачей виз израильским гимнастам для участия в чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Кроме того, МОК прервал переговоры с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Индонезии о проведении на территории страны Олимпийских игр в 2036 году, а также других мероприятий под эгидой организации.

"Все спортсмены, команды и спортивные чиновники должны иметь возможность принимать участие в международных спортивных соревнованиях и мероприятиях без какой-либо дискриминации со стороны принимающей страны в соответствии с Олимпийской хартией и основополагающими принципами недискриминации, автономии и политического нейтралитета, которые регулируют олимпийское движение", - говорится в заявлении МОК.

В Международном олимпийском комитете отметили необходимость реформирования олимпийских квалификационных принципов, по которым принимающая соревнования страна обязана предоставить гарантии доступности въезда для каждого спортсмена-участника. Руководство НОК Индонезии и Международной федерации гимнастики вызвано в штаб-квартиру МОК в Лозанне для обсуждения ситуации, сложившейся на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте.

Ранее министр-координатор по вопросам права, прав человека, иммиграции и исправительных учреждений Индонезии Юсрил Ихза Махендра сообщил о том, что израильтяне не получат визы для участия в турнире, который проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. В FIG заявили, что "приняли к сведению" позицию Индонезии. Израильская сторона подала апелляции на решение властей Индонезии, однако Спортивный арбитражный суд не удовлетворил ходатайства о принятии срочных мер.