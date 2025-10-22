Дегтярев пригласил студентов из Соломоновых островов получить образование в РФ

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев обсудил перспективы сотрудничества в спортивной сфере с представителем Соломоновых Островов и пригласил студентов этого государства получить образование в российских вузах, подведомственных Минспорту. Об этом Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.

"Делегацию Соломоновых Островов на 10-й сессии конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте возглавил министр внутренних дел Исикели Ваве. Провели с ним первую в истории наших ведомств двустороннюю встречу. Обсудили перспективы дальнейшей коммуникации и направления сотрудничества в спортивной сфере. Пригласил студентов из Соломоновых Островов получить образование в российских вузах, подведомственных Минспорту. Также остановились на вопросе подготовки тренеров по разным видам спорта. Убежден, что образование - прочная основа для укрепления взаимопонимания и развития партнерских отношений между странами", - написал Дегтярев.

Ранее Россия впервые с 2022 года вошла в комитет по утверждению проектов фонда для искоренения допинга в спорте Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.