Карточку с автографом Майкла Джордана продали за $2,7 млн

Генеральный директор Goldin Auctions Кен Голдин назвал цену "немыслимо подходящей"

© Cindy Ord/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Коллекционная карточка американского баскетболиста Майкла Джордана с автографом продана на аукционе в США за рекордные $2,7 млн. Об этом сообщил аукционный дом Goldin.

"Мы в Goldin сочли честью провести сделку и найти невероятный дом этому кусочку истории. Мы находим немыслимо подходящей рекордную цену для карточки величайшего на все времена Майкла Джордана", - отметил основатель и генеральный директор Goldin Auctions Кен Голдин в X.

Коллекционный предмет был продан на закрытых торгах. На карточке 1986 года из набора Fleer изображен шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации и двукратный олимпийский чемпион Джордан в период игры в составе команды "Чикаго Буллз".