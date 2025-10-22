Российский гимнаст Маринов стал седьмым в финале чемпионата мира в многоборье

Он набрал 80,766 балла

Редакция сайта ТАСС

Даниел Маринов © AP Photo/ Dita Alangkara

ДЖАКАРТА, 22 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниел Маринов занял седьмое место в финале чемпионата мира по спортивной гимнастике в многоборье. Турнир проходит в Джакарте.

По итогам шести упражнений Маринов набрал 80,766 балла.

Победителем в многоборье стал трехкратный олимпийский чемпион Дайки Хасимото из Японии (85,131). Серебряную награду завоевал трехкратный призер Олимпиады китаец Чжан Бохэн (84,333). Тройку призеров замкнул швейцарец Ноэ Зайферт (82,831), для которого эта медаль стала первой на мировых первенствах.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Джакарте в нейтральном статусе. Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования проходили в японском Китакюсю.