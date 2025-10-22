"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого одержал первую победу в азиатской Лиге чемпионов

Китайский клуб обыграл в третьем туре южнокорейский "Сеул"

Футболисты "Шанхай Шэньхуа"

ШАНХАЙ, 22 октября. /ТАСС/. Китайский "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий, со счетом 2:0 обыграл южнокорейский "Сеул" в домашнем матче третьего тура азиатской Лиги чемпионов по футболу.

Голы забили Луис Асуэ (57-я минута) и Андре Луис (89).

Команда Слуцкого одержала первую победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов и занимает 8-е место в турнирной таблице региона Восток, набрав 4 очка. У "Сеула" столько же очков, но команда располагается на 5-й строчке.

Слуцкий возглавляет "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023 года. Под руководством российского специалиста клуб дважды стал обладателем Суперкубка Китая. В прошлом сезоне "Шанхай Шэньхуа" стал серебряным призером чемпионата страны, а также дошел до полуфинала Кубка Китая.

С сезона-2024/25 азиатская Лига чемпионов проходит в новом формате. В общем этапе турнира принимают участие 24 команды из Ирака, Ирана, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Узбекистана, Австралии, Китая, Малайзии, Таиланда, Южной Кореи и Японии, которые были поделены на два региона - Запад и Восток. В плей-офф выйдут по восемь лучших команд из каждого региона.