Даниил Медведев с победы стартовал на турнире ATP в Вене

Он в трех сетах переиграл португальца Нуну Боржеша

Даниил Медведев © Lintao Zhang/ Getty Images

ВЕНА, 22 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл португальца Нуну Боржеша в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (7:9), 6:2 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 6-м номером. Боржеш выступал без номера посева. Следующим соперником россиянина станет француз Корентен Муте (без номера посева), которого Медведев 19 октября победил в финале турнира в Алма-Ате.

Медведеву 29 лет, он занимает 14-е место в рейтинге ATP, на его счету 21 титул под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Боржешу 28 лет, он располагается на 47-й позиции мирового рейтинга. Португалец выиграл 1 титул ATP в одиночном разряде. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата США, которые прошли в 2024 году.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Его призовой фонд составляет $2,7 млн. Действующим победителем турнира является британец Джек Дрейпер, который не принимает участия в нынешнем розыгрыше из-за травмы. Единственным россиянином, выигрывавшим турнир, был Медведев, победивший в 2022 году.