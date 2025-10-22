Чернышенко пригласил министра спорта Казахстана в Самару на форум

Форум "Россия - спортивная держава" состоится с 5 по 7 ноября

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с министром туризма и спорта Казахстана Ерболом Мырзабосыновым, пригласив его посетить форум "Россия - спортивная держава". Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера.

Мырзабосынов подтвердил готовность принять участие в мероприятиях форума лично. В ходе встречи стороны обсудили вопрос развития взаимного туризма и спорта, а также затронули тему подготовки к проведению Игр будущего, которые должны пройти в Астане в 2026 году.

"Игры будущего - это уникальное спортивное событие на стыке физического и цифрового спорта, которое впервые состоялось в России в прошлом году по инициативе нашего президента Владимира Путина, - сказал Чернышенко. - Во время церемонии открытия Игр в Казани президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести аналогичный турнир в Казахстане. Мы искренне ценим эту поддержку развития современных видов спорта. Благодарим коллег из Казахстана за совместную работу и внимание к проведению Игр будущего-2026. Со своей стороны готовы оказывать помощь и делиться опытом в организации этого масштабного события. Уверен, Игры в Казахстане ждет большой успех".

Мырзабосынов рассказал о работе по подготовке к Играм будущего. "После нашей прошлой встречи проинформировали руководство страны. Выделяем средства из бюджета, согласовываем количество дисциплин. Были проведены переговоры со спонсорами", - отметил министр спорта и туризма Казахстана.

Форум состоится в Самаре с 5 по 7 ноября.