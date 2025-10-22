Определились пары 1/4 финала "пути РПЛ" Кубка России по футболу

Последним участником четвертьфинала стало московское "Динамо"

Редакция сайта ТАСС

Футболисты московского "Динамо" © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" стало последним участником четвертьфинальной стадии "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу.

Это стало известно после того, как бело-голубые в заключительном туре групповой стадии переиграли на своем поле самарские "Крылья Советов" (4:0). В четвертьфинале "пути РПЛ" "Динамо" сыграет против петербургского "Зенита".

Также на этой стадии между собой сыграют московские "Спартак" и "Локомотив", "Краснодар" встретится с "Оренбургом", столичному ЦСКА, который является действующим победителем турнира, будет противостоять махачкалинское "Динамо".

Первые матчи пройдут 4-6 ноября, ответные - 25-27 ноября.

Кубок России разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно пройти шесть раундов.