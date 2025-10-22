"Ак Барс" обыграл "Локомотив" и продлил победную серию в КХЛ до восьми матчей

Последнее поражение команда потерпела 29 сентября на выезде в игре с екатеринбургским "Автомобилистом"

Артем Галимов ("Ак Барс") и вратарь Даниил Исаев ("Локомотив") © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 1:0 победил ярославский "Локомотив" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 8 847 зрителей.

Шайбу забросил Владимир Алистров (50-я минута).

"Ак Барс" продлил победную серию до восьми матчей. Последнее поражение команда потерпела 29 сентября на выезде в игре с екатеринбургским "Автомобилистом" (1:4).

"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 26 очков в 19 матчах. "Ак Барс" идет на второй позиции Восточной конференции с 25 очками после 18 игр. В следующем матче "Локомотив" примет тольяттинскую "Ладу" 28 октября. "Ак Барс" 25 октября сыграет дома с "Адмиралом" из Владивостока.

В других матчах игрового дня "Лада" на своем льду проиграла минскому "Динамо" (0:4), "Сочи" в родных стенах не справился с нижегородским "Торпедо" (1:3). Сочинцы потерпели шестое поражение подряд, тольяттинцы - четвертое.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 19 10 1 1 1 1 0 5 58-38 26 2 "Торпедо" 20 8 3 0 0 1 0 8 54-55 23 3 "Северсталь" 17 10 0 1 0 0 0 6 49-36 22 4 "Шанхай Дрэгонс" 16 7 2 0 3 1 0 3 49-45 22 5 "Динамо" Мн 17 7 1 1 1 2 0 5 52-40 21 6 "Спартак" 17 6 0 3 1 2 0 5 56-55 21 7 ЦСКА 18 9 0 0 2 0 0 7 51-51 20 8 "Динамо" М 16 3 1 5 1 0 0 6 46-46 19 9 СКА 17 5 1 0 1 3 0 7 45-49 16 10 "Лада" 18 4 0 0 1 1 0 12 33-71 10 11 "Сочи" 15 2 0 2 0 2 0 9 31-46 10