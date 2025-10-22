Реклама на ТАСС
"Ак Барс" обыграл "Локомотив" и продлил победную серию в КХЛ до восьми матчей

Последнее поражение команда потерпела 29 сентября на выезде в игре с екатеринбургским "Автомобилистом"
18:23
обновлено 18:56

Артем Галимов ("Ак Барс") и вратарь Даниил Исаев ("Локомотив")

© Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 1:0 победил ярославский "Локомотив" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 8 847 зрителей.

Шайбу забросил Владимир Алистров (50-я минута).

"Ак Барс" продлил победную серию до восьми матчей. Последнее поражение команда потерпела 29 сентября на выезде в игре с екатеринбургским "Автомобилистом" (1:4).

"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 26 очков в 19 матчах. "Ак Барс" идет на второй позиции Восточной конференции с 25 очками после 18 игр. В следующем матче "Локомотив" примет тольяттинскую "Ладу" 28 октября. "Ак Барс" 25 октября сыграет дома с "Адмиралом" из Владивостока.

В других матчах игрового дня "Лада" на своем льду проиграла минскому "Динамо" (0:4), "Сочи" в родных стенах не справился с нижегородским "Торпедо" (1:3). Сочинцы потерпели шестое поражение подряд, тольяттинцы - четвертое.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"191011110558-3826
2"Торпедо"20830010854-5523
3"Северсталь"171001000649-3622
4"Шанхай Дрэгонс"16720310349-4522
5"Динамо" Мн17711120552-4021
6"Спартак"17603120556-5521
7ЦСКА18900200751-5120
8"Динамо" М16315100646-4619
9СКА17510130745-4916
10"Лада"184001101233-7110
11"Сочи"15202020931-4610
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"181121110274-4830
2"Ак Барс"181101100550-4525
3"Авангард"17921000563-4624
4"Автомобилист"19821020654-4324
5"Трактор"18620220652-5820
6"Нефтехимик"18621100850-5819
7"Амур"16700300635-3717
8"Барыс"18411320747-5317
9"Адмирал"14411300536-3815
10"Сибирь"16106010833-4415
11"Салават Юлаев"163101101035-5110

  

