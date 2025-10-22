"Ак Барс" обыграл "Локомотив" и продлил победную серию в КХЛ до восьми матчей
КАЗАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 1:0 победил ярославский "Локомотив" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 8 847 зрителей.
Шайбу забросил Владимир Алистров (50-я минута).
"Ак Барс" продлил победную серию до восьми матчей. Последнее поражение команда потерпела 29 сентября на выезде в игре с екатеринбургским "Автомобилистом" (1:4).
"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 26 очков в 19 матчах. "Ак Барс" идет на второй позиции Восточной конференции с 25 очками после 18 игр. В следующем матче "Локомотив" примет тольяттинскую "Ладу" 28 октября. "Ак Барс" 25 октября сыграет дома с "Адмиралом" из Владивостока.
В других матчах игрового дня "Лада" на своем льду проиграла минскому "Динамо" (0:4), "Сочи" в родных стенах не справился с нижегородским "Торпедо" (1:3). Сочинцы потерпели шестое поражение подряд, тольяттинцы - четвертое.
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|19
|10
|1
|1
|1
|1
|0
|5
|58-38
|26
|2
|"Торпедо"
|20
|8
|3
|0
|0
|1
|0
|8
|54-55
|23
|3
|"Северсталь"
|17
|10
|0
|1
|0
|0
|0
|6
|49-36
|22
|4
|"Шанхай Дрэгонс"
|16
|7
|2
|0
|3
|1
|0
|3
|49-45
|22
|5
|"Динамо" Мн
|17
|7
|1
|1
|1
|2
|0
|5
|52-40
|21
|6
|"Спартак"
|17
|6
|0
|3
|1
|2
|0
|5
|56-55
|21
|7
|ЦСКА
|18
|9
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|51-51
|20
|8
|"Динамо" М
|16
|3
|1
|5
|1
|0
|0
|6
|46-46
|19
|9
|СКА
|17
|5
|1
|0
|1
|3
|0
|7
|45-49
|16
|10
|"Лада"
|18
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|12
|33-71
|10
|11
|"Сочи"
|15
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|9
|31-46
|10
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|18
|11
|2
|1
|1
|1
|0
|2
|74-48
|30
|2
|"Ак Барс"
|18
|11
|0
|1
|1
|0
|0
|5
|50-45
|25
|3
|"Авангард"
|17
|9
|2
|1
|0
|0
|0
|5
|63-46
|24
|4
|"Автомобилист"
|19
|8
|2
|1
|0
|2
|0
|6
|54-43
|24
|5
|"Трактор"
|18
|6
|2
|0
|2
|2
|0
|6
|52-58
|20
|6
|"Нефтехимик"
|18
|6
|2
|1
|1
|0
|0
|8
|50-58
|19
|7
|"Амур"
|16
|7
|0
|0
|3
|0
|0
|6
|35-37
|17
|8
|"Барыс"
|18
|4
|1
|1
|3
|2
|0
|7
|47-53
|17
|9
|"Адмирал"
|14
|4
|1
|1
|3
|0
|0
|5
|36-38
|15
|10
|"Сибирь"
|16
|1
|0
|6
|0
|1
|0
|8
|33-44
|15
|11
|"Салават Юлаев"
|16
|3
|1
|0
|1
|1
|0
|10
|35-51
|10