"Карабах" и "Будё-Глимт" потерпели первые поражения в Лиге чемпионов

Азербайджанцы уступили "Атлетику", норвежцы - "Галатасараю" с одинаковым счетом 1:3

Редакция сайта ТАСС

Матеус Силва ("Карабах") и Нико Уильямс ("Атлетик") © Juan Manuel Serrano Arce/ Getty Images

ТАСС, 22 октября. Азербайджанский "Карабах" и норвежский "Будё-Глимт" впервые проиграли в нынешнем розыгрыше футбольной Лиги чемпионов в третьем туре.

В среду "Карабах" в гостях проиграл испанскому "Атлетику" - 1:3, "Будё-Глимт" на чужом поле уступил турецкому "Галатасараю" с таким же счетом. Ворота норвежского клуба защищал российский вратарь Никита Хайкин.

"Карабах" по итогам трех матчей набрал 6 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице общего этапа. До этого команда в гостях переиграла португальскую "Бенфику" (3:2) и дома одолела датский "Копенгаген" (2:0). В следующем туре "Карабах" примет английский "Челси" 5 ноября.

"Будё-Глимт" имеет на счету два очка после трех игр. Прежде норвежский клуб, являющийся дебютантом турнира, дважды сыграл вничью - на выезде с чешской "Славией" (2:2) и дома с английским "Тоттенхэмом" (2:2). Следующим соперником команды станет "Монако", который выступает в чемпионате Франции. Встреча пройдет 4 ноября в Норвегии.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.