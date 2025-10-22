"Ливерпуль" прервал серию поражений, разгромив "Айнтрахт" в Лиге чемпионов

Ранее команда проиграла в Лиге чемпионов турецкому "Галатасараю" и трижды уступила в чемпионате Англии

БЕРЛИН, 22 октября. /ТАСС/. Футболисты английского "Ливерпуля" со счетом 5:1 одержали разгромную победу в гостевом матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против германского "Айнтрахта" из Франкфурта-на-Майне.

В составе победителей забитыми мячами отметились Уго Экитике (35-я минута), Вирджил ван Дейк (39). Ибраима Конате (44), Коди Гакпо (66) и Доминик Собослаи (70). У проигравших отличился Расмус Кристенсен (26).

Две голевые передачи на свой счет записал полузащитник "Ливерпуля" Флориан Вирц. Немец прервал серию из 10 матчей без голевых действий за команду. Ранее он отдал голевой пас в дебютной игре за английский клуб в игре за Суперкубок Англии с "Кристал Пэлас" (2:2, 4:5 - после серии пенальти). Летом Вирц перешел в "Ливерпуль" из германского "Байера" за €125 млн.

"Ливерпуль" прервал серию из четырех поражений во всех турнирах. Ранее команда проиграла в Лиге чемпионов турецкому "Галатасараю" (0:1) и трижды уступила в чемпионате Англии, оказавшись слабее "Кристал Пэлас" (1:2), "Челси" (1:2) и "Манчестер Юнайтед" (1:2).

"Ливерпуль" после трех туров набрал 6 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. "Айнтрахт" идет на 22-й позиции с 3 очками. В следующем туре "Ливерпуль" примет испанский "Реал" 4 ноября. "Айнтрахт" днем позднее проведет гостевую игру против итальянского "Наполи".

О Лиге чемпионов

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.