Лучшие игроки в падел примут участие в международном турнире в Москве

В российской столице выступят 120 спортсменов из 6 стран

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Международный турнир по паделу второй год подряд пройдет в Москве. Количество участников значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Статус турнира с тех пор повысился. Основной площадкой соревнований является Универсальный спортивный зал "Дружба", где 26 октября пройдут финалы, также игры пройдут во Дворце тенниса. Призовой фонд увеличился с прошлогодних 8,5 млн рублей почти до 9,5 млн. У мужчин победитель соревнований получит 6,1 млн рублей, у женщин - 3,3 млн.

Год назад в соревнованиях принимало участие всего 64 игрока (у мужчин и женщин), сейчас - 120 (по 60 мужчин и женщин), представляющих три континента и шесть стран: Россию, Аргентину, Испанию, Италию, Египет и Грузию. Турнир пройдет по олимпийской системе на выбывание с 1/8 финала со стартовавшей квалификацией. В основной турнир у мужчин и женщин попадут две пары - победители квалификации.

Среди участников турнира выступят двукратный чемпион мира аргентинец Тито Аллеманди (в паре с испанцем Аймаром Гоньи) и сильнейшая российская спортсменка, входящая в топ-30 мирового рейтинга Международной федерации падела (FIP) Ксения Шарифова. Россиянка дебютирует на этом соревновании, не сумев приехать год назад из-за плотного графика турниров.

Смогут ли россияне выйти в финал?

И у мужчин, и у женщин выступят в основном турнире ведущие 10 игроков из топ-50 рейтинга FIP, причем в большинстве своем это молодые спортсмены. Из них можно выделить чемпиона мира среди юниоров испанца Хуана Самору (Испания является одним из законодателем мод в мировом паделе), а также одну из сильнейших пар в лице испанца Эмилио Чамера и итальянца Энцо Йенсена.

Одна из россиянок точно будет в финале турнира, поскольку в каждой из женских пар присутствует отечественный игрок. Более интригующим видится мужской турнир. Попадание россиян в четверку лучших в мужской части турнира будет считаться сенсацией. Первой ракеткой у россиян в паделе является Леонид Поляков, занимающий 464-е место в рейтинге.

Прямые приглашения в основную сетку по wild-card получили обладатели Кубка России этого года: Артем Матус и Павел Карпушкин, Вилена Петрова и Влада Кутузова.