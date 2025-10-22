Песков прокомменитровал позицию МОК по России и Индонезии

Пресс-секретарь президента РФ назвал проявлением двойных стандартов рекомендации Международного олимпийского комитета не проводить любые соревнования в республике и об отсутствии аналогичных заявлений в отношении стран, отказывавших ранее российским спортсменам в выдаче виз

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Позиция Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении России и Индонезии является проявлением двойных стандартов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии телеканалу "Матч ТВ".

"Это, безусловно, двойные стандарты", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о рекомендациях МОК спортивным федерациям не проводить любые спортивные соревнования в Индонезии и об отсутствии аналогичных заявлений в отношении стран, отказывавших ранее российским спортсменам в выдаче виз.

Ранее исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не проводить соревнования в Индонезии из-за отказа этой страны выдать въездные визы израильской сборной по спортивной гимнастике. Кроме того, МОК прервал переговоры с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Индонезии о проведении на территории страны Олимпийских игр в 2036 году, а также других мероприятий под эгидой организации.

До этого министр-координатор по вопросам права, прав человека, иммиграции и исправительных учреждений Индонезии Юсрил Ихза Махендра сообщил о том, что израильтяне не получат визы для участия в турнире, который проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. В FIG заявили, что "приняли к сведению" позицию Индонезии. Израильская сторона подала апелляции на решение властей Индонезии, однако Спортивный арбитражный суд не удовлетворил ходатайства о принятии срочных мер.