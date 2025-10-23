Габбасов предложил создать федерацию национальных видов единоборств

Федерацию предлагается создать в структуре Российского союза боевых искусств

Редакция сайта ТАСС

Исполнительный директор Российского союза боевых искусств Рамиль Габбасов © Владимир Гердо/ ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 23 октября. /ТАСС/. Национальные виды единоборств необходимо объединить в одну федерацию, фактически этот процесс в России уже начался. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Российского союза боевых искусств (РСБИ) Рамиль Габбасов.

В октябре в Чебоксарах на выездном заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту было отмечено, что во всероссийский реестр включено восемь национальных видов спорта, хотя в стране проживают представители около 200 национальностей. Отдельные участники связали это с барьерами в нормативном регулировании, которое ориентируется на общие виды спорта без учета специфики национальных видов спорта.

"Дело в том, что в Чувашии - чувашская борьба, в Башкирии - башкирская, на Чукотке - чукотская. Мы хотим сделать одну федерацию, где все эти виды национальной борьбы будут присутствовать", - сказал Габбасов.

Он пояснил, что федерацию предлагается создать в структуре РСБИ. По его словам, фактически процесс создания уже идет. Говоря о документальном оформлении, Габбасов пояснил, что регулированием данного вопроса занимается Минспорт РФ. "Мы как РСБИ можем рекомендовать. А принятие решения и наделение полномочиями аккредитованной [федерацией] - это [полномочия] только министерства спорта", - уточнил Габбасов.

Он не исключил, что в дальнейшем будет создана международная федерация национальных видов единоборств, которая, в частности, может взять на себя проведение Всемирных игр национальных видов единоборств. "Я думаю, [что эта федерация] будет пользоваться большим успехом в любой точке мира", - полагает собеседник агентства.

В октябре в Чувашии прошли II Всемирные игры национальных видов единоборств с участием 6 тыс. человек из 39 стран мира. Впервые Игры состоялись в октябре 2023 года в Чувашии, тогда в них приняли участие 2 тыс. человек из 25 стран. "[Такое количество стран] говорит о том, что интерес к национальным видам [единоборств] есть. [Игры] вышли на другой уровень и здесь победили, наверное, национальные и духовные ценности, а мы получили подтверждение правильности выбора этих Игр", - отметил Габбасов.