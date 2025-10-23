Аргентинский футболист ЦСКА Верде назвал Москву красивым городом

Полузащитник выступает за столичный клуб с июля 2025 года

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник ЦСКА Лионель Верде © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Москва является большим и красивым городом. Такое мнение ТАСС высказал аргентинский футболист ЦСКА Лионель Верде.

"Я думаю, Москва - очень красивый город, - сказал он. - Я живу в очень маленьком городе. Мне понравилась Москва, потому что это очень большой город, со множеством туристических мест. Честно говоря, люди здесь очень дружелюбные, и с первого дня они отнеслись ко мне очень хорошо".

Верде выступает за ЦСКА на правах аренды из "Униона" с июля 2025 года. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 4 матча за ЦСКА в разных турнирах, не отметившись результативными действиями.