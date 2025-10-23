Экс-диетолог Роналду назвал идеальный рецепт шаурмы

В ней должны быть курица высокого качества и чистые овощи

Редакция сайта ТАСС

© Анна Эчина/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Шаурма может быть идеальным продуктом питания в случае наличия качественных ингредиентов. Об этом в интервью ТАСС рассказал нутрициолог московского футбольного клуба ЦСКА, бывший диетолог клуба "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, Хосе Блеса.

"Вот если бы шаурма была идеальной - на лаваше курица высокого качества, чистые овощи, без всяких дополнительных добавок, это было бы идеальным питанием", - сказал Блеса.

