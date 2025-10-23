Свирин допустил, что крокодилы могут помешать олимпийской регате

Водоем для проведения регаты пока не согласован

Редакция сайта ТАСС

© Bruce Bennett/ Getty Images

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Проживающие в австралийской реке Фицрой крокодилы могут помешать проведению в 2032 году олимпийской регаты по академической гребле. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Река Фицрой, где водятся крокодилы, предложенная правительством австралийского штата Квинсленд для проведения для проведения соревнований во время Олимпийских игр 2032 года, получила одобрение национальной организации, отвечающей за строительство олимпийских спортивных объектов. При этом Свирин сообщил ТАСС, что водоем для проведения регаты по академической гребле пока не согласован Международной федерацией гребного спорта.

"Крокодилы, безусловно, могут помешать регате, если они будут в доступности на гребной дистанции. Крокодил, по сути, это то же ограничение, пускай природного характера, - сказал Свирин. - Если это бревно иди дерево в воде, с этим препятствием можно справиться, а заставить их в определенный момент уйти с насиженных мест будет невозможно. Хотя такие прецеденты были".

По словам Свирина, ранее уже проводились соревнования в реке с крокодилами. "На чемпионате мира 2017 года в Сарасоте (США) каскад озер и дистанция огораживалась специальными буями. В той водной глади присутствовали крокодилы, и доступ им на дистанцию был ограничен. Если же кто-то из них всплывет во время прохождения дистанции, это будет проблемой. Повреждение лодки, спортсмен может оттуда выпасть, и если он окажется рядом с крокодилом, то спрогнозировать дальнейшие перспективы будет сложно. Я надеюсь, что вопросы ограничения животного мира решат, вопрос безопасности превыше всего", - пояснил он.