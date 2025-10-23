Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Токио

Во втором круге она обыграла румынку Жаклин Кристиан

Редакция сайта ТАСС

Екатерина Александрова © Chung Sung-Jun/ Getty Images

ТОКИО, 23 октября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над румынкой Жаклин Кристиан в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянки, посеянной на турнире под третьим номером. Кристиан выступала без номера посева. В четвертьфинальном матче Александрова сыграет с победительницей встречи между японкой Ваканой Сонобэ и американкой Софией Кенин.

Александровой 30 лет, она занимает 10-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Уимблдоне (2023, 2025), Открытом чемпионате Франции (2025) и Открытом чемпионате США (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Кристиан 27 лет, она располагается на 42-й позиции мирового рейтинга. В активе спортсменки нет побед на турнирах WTA. На турнирах Большого шлема румынская теннисистка дважды выходила во второй круг - на Открытом чемпионате Австралии (2022) и Уимблдоне (2023).

Турнир в Токио относится к категории WTA 500. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 26 октября. Действующей победительницей турнира является китаянка Чжэн Циньвэнь.