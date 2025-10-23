Нутрициолог ЦСКА рассказал о вреде кальянов и вейпов для футболистов

Хосе Блеса отметил, что курение уменьшает объем легких , что приводит к снижению отдачи спортсмена

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Кальяны, вейпы и курение табачных изделий наносит большой вред футболистам. Об этом в интервью ТАСС рассказал нутрициолог московского ЦСКА, бывший диетолог клуба "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, Хосе Блеса.

"Табак не только преждевременно убивает человека, он еще и приводит к тому, что объем легких уменьшается, - сказал Блеса. - Таким образом снижается отдача спортсмена. Его производительность становится намного меньше, потому что твоя пульмонарная, легочная способность, существенно снижается по сравнению с тем, как если бы ты не курил. Это относится и к вейпам".

Блеса является помощником главного тренера ЦСКА Фабио Челестини, который возглавил команду летом.

