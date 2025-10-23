Посол РФ в Индонезии назвал неадекватной позицию МОК

Сергей Толченов считает рекомендацию организации запретить проводить в Индонезии международные спортивные соревнования проявлением двойных стандартов

ДЖАКАРТА, 23 октября. /ТАСС/. Рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) запретить проводить международные соревнования в Индонезии является неадекватной. Такое мнение ТАСС высказал посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

22 октября МОК рекомендовал спортивным федерациям лишить Индонезию права на проведение международных турниров после инцидента с невыдачей виз израильским гимнастам для участия в чемпионате мира. Кроме того, МОК прервал переговоры с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Индонезии о проведении на территории страны Олимпийских игр в 2036 году, а также других мероприятий под эгидой организации.

"Решение МОК - это самое наглядное проявление двойных стандартов, - сказал Толченов. - Что нам, россиянам, рассказывать о том, как спортсменов не допускают на крупные международные соревнования? Мы под таким прессингом находимся не первый год, мы прекрасно знаем, как это некрасиво, нехорошо. Спорт не должен быть заложником каких-то политических решений, он должен быть вне политики".

"Недавно с подачи скандинавских стран нашим лыжникам отказали в участии в Олимпиаде-2026, и никто не говорит, что в Норвегии не нужно проводить крупные международные соревнования. Я считаю, что у МОК и международного спортивного чиновничества не совсем адекватная позиция. Если вы выступаете за чистоту спорта, надо было начинать это делать не вчера, это надо было делать несколько лет назад, когда начались политизированные санкции в области спорта в отношении Российской Федерации", - добавил он.

Ранее министр-координатор по вопросам права, прав человека, иммиграции и исправительных учреждений Индонезии Юсрил Ихза Махендра сообщил о том, что израильтяне не получат визы для участия в турнире, который проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. В Международной федерации гимнастики заявили, что "приняли к сведению" позицию Индонезии. Израильская сторона подала апелляции на решение властей Индонезии, однако Спортивный арбитражный суд не удовлетворил ходатайства о принятии срочных мер.