Посол: приезд израильских атлетов в Индонезию мог бы привести к беспорядкам

Ранее власти страны отказались выдать визы израильским спортсменам для участия в чемпионате мира по гимнастике

Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов © ТАСС

ДЖАКАРТА, 23 октября. /ТАСС/. Приезд израильских гимнастов в Индонезию мог спровоцировать беспорядки в стране. Такое мнение ТАСС высказал посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

Ранее министр-координатор по вопросам права, прав человека, иммиграции и исправительных учреждений Индонезии Юсрил Ихза Махендра сообщил о том, что израильтяне не получат визы для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике.

"Надо понимать, что каждая страна имеет свою внешнеполитическую линию, - сказал Толченов. - В Индонезии на протяжении уже многих десятилетий была заявлена четкая, однозначная и, самое главное, поддерживаемая всеми слоями индонезийского общества линия на поддержку Палестины. Было сказано, что Индонезия никогда не признает Израиль, не установит с ним дипломатические отношения, пока не будет реализовано то, что планировалось с самого начала - создание на ближневосточной территории двух государств: государства Израиль и государства Палестина".

"Одно из них давно существует, другое создано, но еще не признано в ООН в международном масштабе. Решение о невыдаче виз израильским спортсменам было принято на политическом уровне. Не хотелось бы, чтобы происходили какие-то беспорядки из-за приезда сюда израильтян, а это реально с учетом того, что более 80% населения Индонезии - это мусульмане, которые реально поддерживают своих, как они говорят, братьев по религии", - сказал Толченов.

22 октября Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не проводить соревнования в Индонезии из-за отказа страны выдать въездные визы израильской сборной по спортивной гимнастике. Кроме того, МОК прервал переговоры с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Индонезии о проведении на территории страны Олимпийских игр в 2036 году, а также других мероприятий под эгидой организации.