Российские пловцы не примут участия в чемпионате Европы в Польше

Спортсмены пропустят турнир по политическим причинам

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены не примут участия в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше. Об этом сообщил глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

"В Польшу по политическим причинам мы не поедем, в Париж поедем", - сказал Мазепин.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде пройдет в Люблине с 2 по 7 декабря. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа 2026 года в Париже.