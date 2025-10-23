Мазепин высказался об отсутствии российского флага на соревнованиях

Глава Федерации водных видов спорта России считает это дискриминацией

Редакция сайта ТАСС

Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин © Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин считает дискриминацией отсутствие российского флага на соревнованиях. Об этом он сообщил журналистам.

"Отсутствие российского флага на соревнованиях - это дискриминация, безусловно", - сказал Мазепин.

Международная федерация плавания (World Aquatics) допускает российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В 2025 году россияне впервые за шесть лет выступили на чемпионате мира по водным видам спорта, но водное поло остается под запретом как командный вид спорта.