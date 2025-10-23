Мазепин рассказал о нехватке инфраструктуры для занятий водными видами спорта

Глава Федерации водных видов спорта России намерен поднять этот вопрос на форуме "Россия - спортивная держава"

Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Инфраструктуры для занятий водными видами спорта в России недостаточно. Такое мнение журналистам высказал глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

"Мы, к сожалению, по инфраструктуре сильно отстаем, - сказал он. - Этот вопрос я постараюсь озвучить на форуме "Россия - спортивная держава". Если мы хотим участвовать в розыгрыше 55 комплектов медалей, у нас должны быть созданы условия, чтобы дети могли массово заниматься, а из этих детей нужно выбирать талантливых, которые хотят и могут посвятить себя водным видам спорта".

Мазепин возглавил объединенную федерацию по водным видам спорта в ноябре 2024 года.

Форум "Россия - спортивная держава" состоится в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.