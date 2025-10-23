Россиянин Кирьянов вернулся во Всемирный совет по автоспорту

Бывший глава Российской автомобильной федерации входил в него с 2009 года, но был исключен после начала СВО

Редакция сайта ТАСС

Виктор Кирьянов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ПАРИЖ, 23 октября. /ТАСС/. Почетный президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов вошел во Всемирный совет по автоспорту. Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

Кирьянов входил во Всемирный совет по автоспорту с 2009 года. После начала спецоперации на Украине он был включен в санкционные списки США, Канады и Великобритании.

Кирьянов возглавлял РАФ с 2003 по 2024 год. С 2016 года он занимает должность управляющего директора по инфраструктурным проектам Ростеха.