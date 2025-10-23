Колесников заявил о желании выступить на Играх под флагом и с гимном РФ

Пловцу непривычно находиться на пьедестале без национальной атрибутике

Климент Колесников © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассчитывает выступить на Олимпиаде 2028 года под флагом и с гимном России. Об этом он рассказал журналистам.

Международная федерация плавания (World Aquatics) допускает российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В 2025 году россияне впервые за шесть лет выступили на чемпионате мира по водным видам спорта.

"К той же Олимпиаде хотелось бы, конечно, видеть нас с флагом, с гимном, потому что тот же прошедший чемпионат мира в Сингапуре лично для меня открыл какие-то внутренние потайные эмоции по поводу нахождения на пьедестале без всех этих должных почестей, как оно должно было быть всегда", - сказал Колесников.

Олимпийские игры 2028 года пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе.