Сборную России по водному поло в будущем может возглавить иностранец

Мужскую сборную России сейчас возглавляет Андрей Белофастов, женскую - Сергей Маркоч

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Главным тренером сборной России по водному поло в будущем может стать иностранный специалист. Об этом журналистам рассказал глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

"Главным тренером сборной России по водному поло может стать иностранец, - сказал Мазепин. - Я открыт к этому".