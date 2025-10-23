Сборную России по водному поло в будущем может возглавить иностранец
08:43
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Главным тренером сборной России по водному поло в будущем может стать иностранный специалист. Об этом журналистам рассказал глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.
Мужскую сборную России сейчас возглавляет Андрей Белофастов, женскую - Сергей Маркоч.
"Главным тренером сборной России по водному поло может стать иностранец, - сказал Мазепин. - Я открыт к этому".