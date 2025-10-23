Смагин считает глупыми обвинения к Крамнику в смерти Народицкого

20 октября Международная шахматная федерация сообщила о смерти Дэниэла Народицкого на 30-м году жизни

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Обвинения в адрес 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника в оказании психологического давления на Дэниэла Народицкого, которое могло привести к смерти американца, являются глупыми. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

20 октября Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила о смерти Народицкого на 30-м году жизни. 22 октября президент FIDE Аркадий Дворкович сообщил, что комитет по этике и дисциплине организации рассмотрит заявления Крамника о смерти Народицкого.

"В любом виде спорта существуют процедуры, если есть какие-то обвинения, то дела рассматриваются в суде, и там выясняется, кто прав, а кто виноват. Подробности смерти Народицкого нам пока неизвестны, но точно Крамник в ней не виноват, поэтому обвинения в его сторону являются какой-то глупостью. С моей точки зрения, то, что FIDE решила рассмотреть высказывания Крамника, - это абсурд. Таких случаев, когда кто-то кого-то задел, как-то обидел, много", - сказал Смагин.

"Возможно, это такая кампания против Крамника, но я надеюсь, что нет. Что касается комиссии по этике FIDE, мне трудно представить, что она вообще может сделать. Фантазии у этой комиссии очень много, и мы это испытывали на себе", - добавил собеседник агентства.

22 октября Крамник сообщил, что намерен обратиться в суд из-за угроз и обвинений, полученных после смерти Народицкого. Некоторые пользователи социальных сетей обвиняют Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти американского шахматиста. Сам Крамник заявил, что ранее призывал общественность обратить внимание на проблемы со здоровьем у американца. Также российский гроссмейстер ранее писал о плохом внешнем виде Народицкого во время стрима.

Народицкий представлял США на командном чемпионате мира в 2015 году. В 2019 году он разделил первое место на чемпионате США среди мастеров, в 2013 году стал чемпионом США среди юношей, в 2007-м - чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет.