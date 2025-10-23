Умер двукратный чемпион СССР по футболу Виктор Шустиков

Ему было 86 лет

Редакция сайта ТАСС

Виктор Шустиков, 1972 год © Валентин Кузьмин/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Двукратный чемпион СССР в составе московского футбольного клуба "Торпедо" Виктор Шустиков умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"На 87-м году жизни после продолжительной болезни скончался легендарный футболист "Торпедо" и сборной СССР Виктор Шустиков, - говорится в сообщении. - Футбольный клуб "Торпедо" выражает искренние соболезнования родным и близким".

Вместе с "Торпедо" Шустиков стал чемпионом СССР (1960, 1965), трехкратным обладателем Кубка СССР (1960, 1968, 1972), дважды он признавался лучшим футболистом СССР (1963, 1964). Ему принадлежит рекорд по числу матчей за "Торпедо" в чемпионатах СССР (427). За "Торпедо" Шустиков выступал на протяжении всей игровой карьеры - с 1958 по 1972 год, с 1968 года был капитаном команды.

В составе сборной СССР он провел 10 матчей, принимал участие в чемпионате Европы 1964 года, на котором советская сборная заняла второе место. В 1997 году Шустиков был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. После завершения карьеры работал в тренерском штабе "Торпедо" и футбольного клуба "Москва".

Сын Виктора Шустикова Сергей Шустиков был профессиональным футболистом, выступал за "Торпедо", московский ЦСКА, испанские "Расинг" и "Осасуну", умер в январе 2016 года от сердечного приступа в возрасте 45 лет. Внук - Сергей Шустиков - выступает за команду Медиалиги "Титан", на профессиональном уровне выступал за "Торпедо", а также ульяновскую "Волгу", дзержинский "Химик".