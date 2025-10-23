Рекордсменку мира в марафоне Чепнгетич дисквалифицировали на 3 года за допинг

В допинг-пробе спортсменки обнаружили гидрохлоротиазид

ТАСС, 23 октября. Рекордсменка мира в марафоне Рут Чепнгетич из Кении дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

В допинг-пробе Чепнгетич, которую она сдала в марте 2025 года в соревновательный период, обнаружили гидрохлоротиазид - мочегонный препарат. Стандартный срок дисквалификации - два года, однако в AIU пришли к выводу, что спортсменка сознательно нарушила правила, поэтому было принято решение об увеличении срока.

Чепнгетич 31 год. Она установила мировой рекорд в марафоне в октябре 2024 года, преодолев дистанцию 42 км 195 метров в Чикаго за 2 часа 9 минут 56 секунд. Спортсменка является чемпионкой мира 2019 года в марафоне и трижды побеждала на марафоне в Чикаго (2021, 2022, 2024) - одном из семи престижнейших забегов в этой дисциплине.