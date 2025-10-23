Гимнастка Мельникова посвятила победу на чемпионате мира тренерам

Она заняла первое место в многоборье

Редакция сайта ТАСС

Ангелина Мельникова © Yong Teck Lim/ Getty Images

ДЖАКАРТА, 23 октября. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова посвятила победу на чемпионате мира в личном многоборье тренерам и медицинскому персоналу, готовившему ее к соревнованиям. Об этом она рассказала ТАСС.

По итогам четырех видов Мельникова стала первой, набрав 55,066 балла. Впервые с 2021 года россиянка завоевала медаль мирового первенства по спортивной гимнастике.

"Хочу сказать огромное спасибо всем тренерам, персоналу, который сейчас старается помогать мне во всем. Всем медицинским работникам, которые готовили меня, чтобы у меня было три старта: сначала Париж, потом национальный чемпионат, сейчас. Это был большой, долгий путь, эмоционально он действительно был очень сложный", - сказала Мельникова.

"После падения на бревне было грустно. Я очень задергалась из-за нервов, поэтому я упала", - добавила собеседница агентства.

Мельниковой 25 лет. Для нее это вторая золотая медаль в личном многоборье на чемпионатах мира, до этого спортсменка победила на мировом первенстве в 2021 году. Также на ее счету три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира. На Олимпиаде в Токио Мельникова стала победительницей командного турнира. На тех же соревнованиях спортсменка стала третьей в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Олимпийских играх в Бразилии Мельникова завоевала серебряную награду в командном турнире.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Джакарте в нейтральном статусе. Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования проходили в японском Китакюсю.