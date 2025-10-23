Гимнастка Мельникова рассказала о теплом приеме публики на чемпионате мира

Российские гимнасты выступили на чемпионате мира впервые с 2021 года

Редакция сайта ТАСС

Ангелина Мельникова © Yong Teck Lim/ Getty Images

ДЖАКАРТА, 23 октября. /ТАСС/. Публика тепло приняла россиянку Ангелину Мельникову на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Об этом Мельникова рассказала ТАСС.

Ранее Мельникова стала победительницей соревнований в личном многоборье. Эта медаль стала для россиян первой на ЧМ после четырехлетнего отсутствия на мировых первенствах по спортивной гимнастике.

"Слышала, как кричали наши ребята. Одно из самых приятных - это то, что после четырех лет отсутствия чувствуешь, как тебя тепло принимает публика. Это лучшее, что может быть для спортсмена", - сказала Мельникова.

Мельниковой 25 лет. Для нее это вторая золотая медаль в личном многоборье на чемпионатах мира, до этого спортсменка победила на мировом первенстве в 2021 году. Также на ее счету три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира.

На Олимпиаде в Токио Мельникова стала победительницей командного турнира. На тех же соревнованиях спортсменка стала третьей в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Олимпийских играх в Бразилии Мельникова завоевала серебряную награду в командном турнире.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Джакарте в нейтральном статусе. Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования проходили в японском Китакюсю.