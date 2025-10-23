Российские спортсмены не выступят на Паралимпийских играх 2026 года

Паралимпиада 2026 года пройдет с 6 по 15 марта

Редакция сайта ТАСС

© Michael Steele/ Getty Images

ТАСС, 23 октября. Российские спортсмены не примут участия в Паралимпийских играх 2026 года из-за отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного паралимпийского комитета (МПК).

"Позиция Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), Международного союза биатлонистов (IBU) и Всемирной федерации керлинга (World Curling) в настоящее время означает, что спортсмены и команды из России и Белоруссии не могут участвовать в своих соревнованиях, что лишает их возможности пройти квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года, - сказал глава МПК Эндрю Парсонс. - Хотя российские и белорусские сборные теперь могут участвовать в соревнованиях по парахоккею, на этом позднем этапе квалификационного цикла уже определены шесть команд для участия в квалификационном турнире Паралимпийских игр в ноябре".

Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Италии.

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать россиян до соревнований. Членство России и Белоруссии было частично приостановлено на генеральной ассамблее в 2023 году. В сентябре 2025 года генеральная ассамблея МПК полностью восстановила в правах Паралимпийские комитеты России и Белоруссии.