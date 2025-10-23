Мельникова рассказала о состоянии своего колена после победы на ЧМ

Ранее спортсменка сообщала, что ее беспокоит травма колена

Ангелина Мельникова © Альберт Стародубцев/ ТАСС

ДЖАКАРТА, 23 октября. /ТАСС/. Колено россиянки Ангелины Мельниковой находится в нормальном состоянии, у спортсменки есть силы продолжать выступления на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте после победы в личном многоборье. Об этом она рассказала ТАСС.

В четверг Мельникова стала первой в личном многоборье на чемпионате мира. 21 октября спортсменка сообщила, что ее беспокоит травма колена.

"Силы на отдельные финалы будут завтра. Я постараюсь, мне надо хорошо отдохнуть. Колено пока держится", - сказала Мельникова.

Мельникова отобралась в финал в опорном прыжке и в упражнениях на брусьях. Оба финала пройдут 24 октября.

Мельниковой 25 лет. Она завоевала вторую золотую медаль в личном многоборье на чемпионатах мира, до этого спортсменка победила на мировом первенстве в 2021 году. Также на ее счету три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Джакарте в нейтральном статусе. Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования проходили в японском Китакюсю.