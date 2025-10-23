Свищев отреагировал на победу гимнастки Мельниковой на ЧМ

Россиянка заняла первое место в многоборье

Редакция сайта ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев © Эрик Романенко/ ТАСС

ДЖАКАРТА, 23 октября. /ТАСС/. Россиянка Ангелина Мельникова показала высочайший уровень в финале личного многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Мельникова стала победительницей соревнований в личном многоборье. Эта медаль стала для россиян первой на ЧМ после четырехлетнего отсутствия на мировых первенствах по спортивной гимнастике.

"Ангелина показала настоящую стойкость, уверенность в своих силах, высочайший уровень. Несмотря на всякие провокации со стороны, в том числе и от украинцев, она показала настоящую силу спорта. Эта сила гораздо важнее непонятных провокаций, доносов и прочих политических инструментов. Она просто вышла и сделала свое дело на самом высоком уровне", - сказал Свищев.

Мельниковой 25 лет, для нее это вторая золотая медаль в личном многоборье на чемпионатах мира, до этого спортсменка победила на мировом первенстве в 2021 году. Также на ее счету три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Джакарте в нейтральном статусе. Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования проходили в японском Китакюсю.