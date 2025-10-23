ATP объявила о проведении "Мастерса" в Саудовской Аравии с 2028 года

Турнир станет 10-м соревнованием категории "Мастерс"

Редакция сайта ТАСС

© Dylan Buell/ Getty Images

ТАСС, 23 октября. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) вместе с инвестиционной компанией SURJ Sports Investment, управляемой Саудовским фондом благосостояния, объявили о проведении нового "Мастерса" в Саудовской Аравии с 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба ATP.

"Турнир будет направлен на ускорение развития игры на всех уровнях. Общенациональная программа развития массового тенниса, разработанная совместно с Федерацией тенниса Саудовской Аравии, будет способствовать доступности и развитию талантов, вдохновляя следующее поколение саудовских спортсменов и чемпионов", - сообщили в пресс-службе ATP.

Саудовская Аравия станет 10-м местом проведения турнира серии "Мастерс" после Индиан-Уэллса (США), Майами (США), Монте-Карло (Монако), Мадрида (Испания), Рима (Италия), Торонто и Монреаля (Канада), Цинциннати (США), Шанхая (Китай) и Парижа (Франция). Престижнее соревнований данной категории только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.