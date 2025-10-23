"Интер Майами" продлил контракт с Лионелем Месси

Соглашение рассчитано до 2028 года

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси © AP Photo/ Lindsey Wasson

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси подписал новый контракт с клубом Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение рассчитано до 2028 года. Прежний контракт аргентинца действовал до конца 2025 года.

Месси 38 лет, он выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. В том же году вместе с ним команда выиграла Кубок лиг - первый трофей в клубной истории. В 2024 году "Интер Майами" стал победителем регулярного чемпионата MLS.

С 2003 по 2021 год Месси играл за "Барселону". В ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз - Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ему принадлежат клубные рекорды по числу забитых мячей, голевых передач и проведенных матчей. Позднее на протяжении двух сезонов аргентинец защищал цвета французского "Пари Сен-Жермен", дважды став чемпионом Франции и один раз победив в суперкубке страны.

Месси рекордные восемь раз выигрывал "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту мира по версии журнала France Football. Со сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024). Месси является самым титулованным футболистом в истории, за карьеру он выиграл 46 трофеев.

В нынешнем сезоне Месси стал лучшим бомбардиром (29) и ассистентом (19) регулярного чемпионата MLS. Команда вместе с ним вышла в плей-офф, заняв третье место в турнирной таблице Восточной конференции.