CAS 24 октября рассмотрит вопрос участия российских саночников в ОИ-2026

Ранее конгресс FIL большинством голосов принял решение продлить отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой организации и лишить россиян возможности отбираться на Олимпиаду в Италии

ТАСС, 23 октября. Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляции Федерации санного спорта России к Международной федерации санного спорта (FIL) о недопуске россиян до Олимпийских игр 2026 года пройдут 24 октября. Об этом сообщила пресс-служба CAS.

20 октября министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях. Он отметил, что аналогичная апелляция была подана на решение FIL. Позднее президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил ТАСС, что IBSF обратилась за консультациями в Международный олимпийский комитет (МОК).

18 июня конгресс FIL большинством голосов принял решение продлить отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой FIL и лишить россиян возможности отбираться на Олимпийские игры в Италии. Также конгресс решил не уполномочивать исполком FIL разрабатывать программу AIN для нейтральных российских спортсменов. 14 июля президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт заявила ТАСС, что федерация приняла решение в судебном порядке отстаивать права своих саночников.

Российские саночники были лишены возможности выступать на международных стартах на протяжении трех последних сезонов. Первый этап Кубка мира по санному спорту пройдет с 5 по 7 декабря в австрийском Иглсе. В конце октября - начале ноября саночники получат возможность опробовать построенную в Кортина-д'Ампеццо олимпийскую санно-бобслейную трассу.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.