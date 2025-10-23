Журова отреагировала на недопуск российских спортсменов к Паралимпиаде

Ранее в МПК сообщили, что россияне не смогут принять участия в Паралимпийских играх 2026 года

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Заявление Международного паралимпийского комитета (МПК) о невозможности участия российских спортсменов в Паралимпийских играх 2026 года является перекладыванием ответственности. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Выглядит это все как перекладывание ответственности. Международный паралимпийский комитет принял решение допустить наших спортсменов, уже понимая, что на зимних Играх шансов выступить у них почти нет. А теперь просто говорят, мол, виноваты международные федерации, а не мы", - сказала Журова.

Ранее в МПК заявили, что позиция Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), Международного союза биатлонистов (IBU) и Всемирной федерации керлинга (World Curling) в настоящее время означает, что спортсмены и команды из России и Белоруссии не могут участвовать в своих соревнованиях, что лишает их возможности квалифицироваться на Паралимпиаду. Как отметил глава ПКР Эндрю Парсонс, несмотря на теоретическую возможность участия сборных России и Белоруссии в соревнованиях по парахоккею, эти команды не смогут выступить в квалификационном цикле из-за скорого начала заключительной стадии и невозможности добавить в него новых участников.

Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Италии.

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать россиян до соревнований. Членство России и Белоруссии было частично приостановлено на генеральной ассамблее в 2023 году. В сентябре 2025 года генеральная ассамблея МПК полностью восстановила в правах Паралимпийские комитеты России и Белоруссии.